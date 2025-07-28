Portekizliler duyurdu: Gedson Fernandes'in yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin ayrıntılarını duyurdu.

Haberde yer alan bilgilere göre; Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını 10 milyon Euro'ya satın aldı.

GEDSON'UN HAKLARINI SATIN ALDI

Benfica, Gedson'un haklarının yüzde 50'sini elinde tutuyordu. Beşiktaş, Spartak Moskova ile anlaşmadan önce bu hakkı satın alarak oyuncunun tüm ekonomik haklarını aldı.

Benfica, Gedson'un Beşiktaş'a ilk transferinden 6 milyon Euro gelir elde etmişti. Beşiktaş'ın, oyuncunun geri kalan haklarını satın almasıyla birlikte Portekiz kulübünün kasasına 10 milyon Euro daha girmiş oldu. Böylece Benfica, Gedson Fernandes'ten toplamda 16 milyon Euro kazanç sağladı.

GEDSON'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Geçen sezon Zenit'e transferi son anda gerçekleşmeyen 25 yaşındaki orta saha, kariyerine artık Rusya Premier Ligi'nde devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ'TA BENFICA ESİNTİSİ

Gedson'un ayrılığına rağmen siyah-beyazlı ekipte Benfica geçmişine sahip isimlerin sayısı dikkat çekiyor. Kadroda David Jurasek, Orkun Kökçü, Joao Mario ve Rafa Silva gibi eski Benfica oyuncuları bulunuyor.

131 MAÇTA 34 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha siyah-beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.