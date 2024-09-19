Portekizlinin koltuğu tehlikede: Derbiyi kaybederse...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) Milan'ın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca'nın pazar günü oynanacak Inter derbisini kaybetmesi halinde takımdan gönderileceği iddia edildi.

Portekizlinin koltuğu tehlikede: Derbiyi kaybederse...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:05

İtalya Serie A'da 2024-25 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'a da 3-1 mağlup olmuştu.

İtalyan basını, alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Paulo Fonseca'nın koltuğunun sallantıda olduğunu yazdı.

DERBİYİ KAYBEDERSE...

NTV Spor'un La Gazzetta dello Sport'dan aktardığına göre Paulo Fonseca, Milan'ın pazar günü derbide Inter'e kaybetmesi halinde görevden alınacak.

Haberde Portekizli teknik direktörün yerine ilk adayın ise Maurizio Sarri olduğu belirtildi. 65 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Lazio'da görev almıştı.


Etiketler: #Paulo Fonseca #milan #inter #İtalya Serie A

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