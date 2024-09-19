Okan Buruk 'Oynamayacak' demişti: Derbi öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, takımla yapılan antrenmana katıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, perşembe günü (bugün) yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Yıldız golcü, çarşamba gecesi geç saatlerde ülkesi Arjantin'den İstanbul'a dönmüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini söylemişti.
OKAN BURUK "OYNAMAYACAK" DEMİŞTİ
Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" demişti.
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
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