Porto - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Antwerp'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:04
Porto - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, kendi sahasında Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

PORTO - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PORTO - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Porto 4-1 galip ayrılmıştı.  


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