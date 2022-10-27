Porto, Club Brugge deplasmanında farklı kazandı; kaleci Diogo Costa kahraman oldu!

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz devi Porto, sezonun sürpriz ekibi Club Brugge'a konuk oldu.

Porto, Club Brugge deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Mehdi Taremi (2), Evanilson ve Stephen Eustaquio kaydetti.

Bu sonucun ardından Porto 9 puana yükselirken Club Brugge ise 10 puanda kaldı.

DIOGO COSTA'DAN KRİTİK KURTARIŞ!

Porto 4-0 kazanmasına rağmen Portekiz ekibinde günün önce çıkan ismi kaleci Diogo Costa oldu.

Karşılaşma 1-0'lık Porto üstünlüğüyle sürerken 50. dakikada Club Brugge penaltı kazandı. Takımın yıldızı Vanaken'in vuruşunda kaleci Diogo Costa gole izin vermedi. Ancak ihlal gerekçesiyle hakem penaltıyı tekrarlattı. Bu kez topun başına Noa Lang geçti ancak Portekizli kaleci onun vuruşunu da çıkardı ve beraberliğe izin vermedi. Bu anların ardından Porto üst üste goller bularak farkı açtı.

Diogo Costa bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında da hem penaltı kurtarmış hem de gol katkısı yapmıştı. 23 yaşındaki file bekçisi Alman ekibine karşı ilk golün asistini yaparken daha sonra penaltı vuruşunda da gole izin vermemişti.