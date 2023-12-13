Porto - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, sahasında Marino Pusic ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
PORTO - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PORTO - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.
Shakhtar Donetsk ise sahasında Antwerp'i 1-0 mağlup etmişti.
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