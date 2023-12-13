Porto - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:57
Porto - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, sahasında Marino Pusic ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

PORTO - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PORTO - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Shakhtar Donetsk ise sahasında Antwerp'i 1-0 mağlup etmişti.


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