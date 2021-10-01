Prag'da sadece çocukların girebildiği Glasgow maçında ırkçılık

01 Ekim 2021 Cuma, 09:44

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda geçen yıl karşılaşan Slavia Prag ile Glasgow Rangers, dün akşam tekrar karşılaştı ve mücadele 1-0'lık Sparta Prag galibiyeti ile sonuçlandı.

Prag'daki karşılaşmada maçın ötesine geçen bir hadise yaşandı.

Geçtiğimiz sene Mart ayında oynanan mücadelede Glasgow Rangers'ın orta saha oyuncusu Glen Kamera, Sparta Prag'lı Ondrej Kudela'nın ırkçı muamelesine maruz kalmış, UEFA Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.

Ağustos ayındaki Monaco maçında ise Sparta Prag taraftarları Monaco'lu Aurelien Tchouameni'yi maçta yuhalarken; karşılaşma birkaç kez durdu. UEFA ise bu akşamki maçın seyircisiz oynanması cezası verdi.

Sparta Prag, Rangers maçı için tribünleri çocuklara açtı ve 10 bin çocuk dün tribünlerdeydi. Televizyon yayınında ise çocukların yanlarında bazı yetişkenlerin olduğu farkedildi.

Maç sırasında tribünler, Rangers'in Sierra Lone kökenli Finlandiyalı siyahi oyuncusu Glen Kamara'yı ve diğer siyahi oyuncuları top her ayaklarına geldiğinde yuhaladı. Aynı zamanda Rangers'ın tum siyahi oyuncularına sosyal medyadan ırkçı saldırılar yapıldı.

Glen Kamara'nın avukatı Aamer Anwar bir bildiri yayımladı ve yaşanan olaylara tepki gösterdi. Anwar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sparta Prag'ın stadyumunun kapatıldığını duyduğumda hem Glen hem de diğer siyah oyuncuların herhangi bir tacize veya ırkçılığa katlanmak zorunda kalmayacağını düşünmüştüm. Fakat bu akşam Çekya tarafı için bir utanç olmalı. Taraftar yasaklanmış olmasına ve stadyumun 10.000 çocukla dolu olmasına karşın farklı olmadı. Çocukların büyük bir kısmı, Glen'le birlikte tüm siyah oyuncuların topa her dokunuşunu yuhaladı. Bu gece bir kez daha Prag'da ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve her zamanki gibi UEFA'nın ortalarda görünmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.