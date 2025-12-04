Lider Arsenal, Brentford karşısında hata yapmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 09:41:00
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, konuk ettiği Brentford'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Brentford'u konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayıp 'Topçular' 2-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mikel Merino ve 90 +1. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal puanını 33'e yükseltti ve haftayı en yakın takipçisi Manchester City'nin 5 puan önünde lider kapattı.

Öte yandan Arsenal, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Bu mağlubiyetin ardından 19 puanda kalan Brentford ise 13. sırada konumlandı.

Liverpool, ligde gelecek hafta deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Brentford ise deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

