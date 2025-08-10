Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig'e dönen Arthur Masuaku'dan ilk açıklama!

Premier Lig'e dönen Arthur Masuaku'dan ilk açıklama!

10.08.2025 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Premier Lig'e dönen Arthur Masuaku'dan ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayırarak bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Sunderland ile anlaşan 31 yaşındaki futbolcu Arthur Masuaku, transfere dair görüşlerini aktardı.

Arthur Masuaku, yeni takımı Sunderland'e imza attıktan sonra yaşadığı heyecanı kulüp sayfasına verdiği röportajda dillendirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği üç sezonun ardından bonservisini eline alan ve serbest oyuncu statüsüne geçen Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer oldu.

"PREMIER LİG'E DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

Ada takımı ile Demokratik Kongolu oyuncu arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sözleşmesinin ardından Beşiktaş dönemi ve Sunderland hakkında konuşan Masuaku'nun sözleri şu şekilde:

"Burada olmaktan ve Premier Lig'e geri dönmekten gerçekten mutluyum. Türkiye'de üç güzel yıl geçirdim ama şimdi önümdeki bu zorlu mücadeleye hazırım. Bu üst düzey kulübün Premier Lig'e geri dönmesine çok sevindim. Hem tecrübemle katkı sağlamak hem de pozitif bir etki yaratmak istiyorum. Kulüp, uzun süren zorlu bir dönemin ardından bunu fazlasıyla hak ediyor ve umarım birlikte harika şeyler başarabiliriz. Takımda liderlerden biri olmaya çalışmak ve insanlara elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum. Premier Lig'e döner dönmez ilk maçta eski takımıma karşı oynamak güzel olacak. Atmosfer çılgınca olacak."

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #Arthur Masuaku #Sunderland

İlgili Haberler

Arthur Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı!
Arthur Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı! Beşiktaş'tan ayrılıp Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına veda etti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: İngiliz futbolcu için transfer açıklaması!
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: İngiliz futbolcu için transfer açıklaması! Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.
Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku Premier Lig'e geri döndü!
Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku Premier Lig'e geri döndü! Sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku, Sunderland'e 2 yıllık imza attı.