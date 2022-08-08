Premier Lig ekibi Manchester United'da Adrien Rabiot sesleri
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasına sahasında Brighton'a kaybederek başlayan Manchester United'da transfer çalışmaları hız kazandı. İngiliz medyası, Manchester United'ın İtalyan kulüp Juventus ile Adrian Rabiot'nun transferi için anlaştığını yazdı.
Orta sahaya uzun zamandan bu yana takviye yapmak isteyen Manchester United, Adrien Rabiot için Juventus ile anlaşmaya vardı.
İngiliz medyasında yer alan haberde, Manchester United'ın, Fransız orta saha için İtalyan kulübüne 17.8 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Bu ücretin çeşitli bonuslarla birlikte 23.8 milyon Euro'ya yükselebileceği ifade edildi.
Öte yandan İngiliz devinin, her ne kadar Juventus ile anlaşsa da, 27 yaşındaki futbolcu ve menajeri ile henüz el sıkışmadığı kaydedildi. Rabiot'nun menajerliğini annesi Veronique Rabiot'nun üstlendiği hatırlatılırken, bu transferdeki tek engelin anne Rabiot olabileceği öne sürüldü.
Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rabiot, geçen sezon Torino temsilcisinde 45 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.
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