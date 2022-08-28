Premier Lig ekibi West Ham United'dan Lucas Paqueta hamlesi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lyon'un Brezliyalı futbolcusu Lucas Paqueta'nın, Premier Lig kulübü West Ham United'a transfer olacağı iddia edildi.
Ligue 1 takımlarından Lyon'da forma giyen Lucas Paqueta ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam edeceği gündeme geldi.
PAGUETA, WEST HAM İLE ANLAŞTI
25 yaşında, Brezilya ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Lucas Paqueta'ya West Ham United ciddi bir şekilde ilgi gösteriyordu. Ada basını, futbolcunun transferinin olumlu sonuçlandığını ve Pagueta'nın sağlık kontrolünden geçerek imzayı atacağını yazdı.
LYON'A 60 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Transfer için West Ham United bonuslar dahil toplam 60 milyon euro civarında bir tutarı kasasından çıkaracak. Futbolcu 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca Lyon, bir sonraki satıştan henüz açıklanmayan bir oranda yüzdeye sahip olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
10 numara, merkez orta saha ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Lucas Paqueta geçen sezon 44 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi. Futbolcu bu sezon ise 2 maçta 161 dakika oynadı ve skor üretemedi.
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