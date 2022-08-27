Premier Lig'de Manchester United, Southampton'ı tek golle geçti!
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Southampton'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Southampton deplasmanına konuk oldu.
Sezonun ilk iki haftasında mağlup olmasının ardından derbide Liverpool'u deviren Manchester United, Southampton deplasmanında da tek golle kazandı. Kırmızı-Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Manchester United'da Cristiano Ronaldo ve yeni transfer Carlos Casemiro karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Ronaldo 68'de, Casemiro ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 6'ya yükseltti. Southampton 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Leicester City deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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