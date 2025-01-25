Premier Lig ekibinden teklif: Mourinho ayrılığa izin vermedi!
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek'e Aston Villa'nın teklif yaptığı ancak Mourinho'nun transfere izin vermediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı karşılaşmada performansıyla yıldızlaşan Yusuf Akçiçek için sezon başında Aston Villa'nın teklif yaptığı belirtildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu ayrılığa engel oldu.
Portekizli hocanın, "Potansiyeli çok yüksek, ayrılmamalı. Bu takımda uzun yıllar oynar" diyerek Yusuf Akçiçek'i bırakmadığı iddia edildi.
Yusuf Akçiçek'in potansiyelini fark eden Mourinho, 18 yaşındaki futbolcuyu stoper rotasyonuna dahil etti.
Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Akçiçek, bu sezon 6 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.
Etiketler: #jose mourinho #Yusuf Akçiçek #Aston Villa
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