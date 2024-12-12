Premier Lig ekipleri devreye girdi: Jhon Arias transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias için Premier Lig takımlarının devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fluminense'de top koşturan Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı renklerine bağlamak istediği ve hem kulüp hem de futbolcuyla yapılan görüşmelerde mesafe katettiği belirtiliyordu.
PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE
Football Insider'da yer alan habere göre, Galatasaray'a bu transferde Premier Lig'den rakipler çıktı. Kanatlarını güçlendirmek isteyen Crystal Palace, Jhon Arias için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Olise'nin ayrılması sonrası hücumda sıkıntılar yaşayan İngiliz ekibi, Premier Lig'de en az gol atan (14) 2. takım konumunda.
Patrick Dorgu ve Angel Correa ile adı anılan Crystal Palace'ın listesine Jhon Arias'ı da aldığı iddia edildi.
Öte yandan haberde West Ham'ın da Arias'a ilgisi olduğu açıkça belirtildi.
Arias bu sezon Fluminense formasıyla 51 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.
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