Zeren Metal, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:14

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:14

Zeren Group Holding'in iştiraklerinden Zeren Metal, Galatasaray SK Erkek Basketbol Takımı’nın 2024-2025 sezonunda şort sponsoru oldu. Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında 2024-2025 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA Champions League maçlarında giyeceği formalarda şort önünde Zeren Metal logosu yer alacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Zeren Group Holding Bankacılık Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı Yasemin Altunbaş, Zeren Metal Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Sadullah Öztrak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Baş antrenörü Yakup Sekizkök'ün yanısıra Galatasaray Erkek Basketbol Takımının oyuncuları da hazır bulundu.

'ZEREN İLE İŞ BİRLİKLERİMİZ FARKLI BRANŞLARDA DA DEVAM EDECEK'

Törende konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Zeren Group’a teşekkür ederek; “Bu bir başlangıç. Kadın voleybolda her ne kadar rakip olsak da Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren bizim aynı zamanda kulüp üyemiz. Kendisiyle önümüzdeki sene futbolda da bir iş birliği yapacağız. Ayrıca amatör şubelere desteği de her zaman devam edecek. Ben bu vesileyle kendisine teşekkür ediyorum. Zeren Ailesi’ne ve Galatasaray’a bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

'GALATASARAY'A KATKI SAĞLAMIŞ OLMAK ZEREN İÇİN GURUR VERİCİ'

Zeren Group Holding Bankacılık Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı Yasemin Altunbaş ise şöyle konuştu: “Bizim için çok heyecanlı, çok gurur verici bir anlaşma. Yeni nesil alüminyum yatırımımız olan Zeren Metal için Galatasaray ile iş birliği yapıyor olması bu büyük camia ile ortak hedefleri paylaşıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kıymetli iki markayı bir araya getiren herkese, bu süreçte bize yardım eden özellikle Galatasaray ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Eminim ki 2025 yılı hem Galatasaray hem Zeren için çok güzel bir yıl olacak. Hedeflerimize teker teker, hep beraber ulaşacağız.”