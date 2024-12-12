Galatasaray'ı elemişti: Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşıyor!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:36

Güncelleme: 12.12.2024 - 15:36

Young Boys play-off turunda Galatasaray ile oynadığı 2 maçı da kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı.

İsviçre ekibi, sarı-kırmızılıları deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-2 mağlup etmişti. Galatasaray'ı eleyerek Devler Ligi bileti alan Young Boys adeta kabusu yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Aston Villa ile karşılaşan Young Boys rakibine 3-0 mağlup oldu. Barcelona deplasmanında da 5-0'lık yenilgi yaşayan İsviçre temsilcisi, sahasında ise Inter'e 1-0 yenildi.

İKİ MAÇTA KALESİNDE 11 GOL GÖRDÜ

Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 kaybeden Young Boys, Atalanta karşısında ise hezimeti yaşadı ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son olarak Stuttgart'a 5-1 mağlup olan Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kalesinde tam 11 gol gördü.

SON SIRADA YER ALIYOR

6 maçta 6 mağlubiyet alan Young Boys, Devler Ligi'nde sonuncu sırada bulunuyor. İsviçre temsilcisi bu maçlarda 3 gol attı, 22 gol yedi. Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçını Celtic ve Kızılyıldız'a karşı oynayacak.