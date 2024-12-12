Galatasaray'ı elemişti: Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyerek lig etabına katılmaya hak kazanan Young Boys Devler Ligi'nde kabusu yaşıyor.

Galatasaray'ı elemişti: Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşıyor!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:36

Young Boys play-off turunda Galatasaray ile oynadığı 2 maçı da kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı.

İsviçre ekibi, sarı-kırmızılıları deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-2 mağlup etmişti. Galatasaray'ı eleyerek Devler Ligi bileti alan Young Boys adeta kabusu yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Aston Villa ile karşılaşan Young Boys rakibine 3-0 mağlup oldu. Barcelona deplasmanında da 5-0'lık yenilgi yaşayan İsviçre temsilcisi, sahasında ise Inter'e 1-0 yenildi.

İKİ MAÇTA KALESİNDE 11 GOL GÖRDÜ

Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 kaybeden Young Boys, Atalanta karşısında ise hezimeti yaşadı ve sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Son olarak Stuttgart'a 5-1 mağlup olan Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kalesinde tam 11 gol gördü.

SON SIRADA YER ALIYOR

6 maçta 6 mağlubiyet alan Young Boys, Devler Ligi'nde sonuncu sırada bulunuyor. İsviçre temsilcisi bu maçlarda 3 gol attı, 22 gol yedi. Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçını Celtic ve Kızılyıldız'a karşı oynayacak.


Etiketler: #young boys #Şampiyonlar Ligi #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı devirdi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı devirdi!
İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Mertens yerine flaş transfer hamlesi!

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Mertens yerine flaş transfer hamlesi!
Zeren Metal, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu!

Zeren Metal, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler