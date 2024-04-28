3 kez geriye düşen Hull City pes etmedi: Play-off umutlarını sürdürdü!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 45. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ipswich Town ile 3-3 berabere kaldı.
İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele 3-3 sona erdi.
Ipswich, 19. dakikada George Hirst ile öne geçti. Ozan Tufan, 40. dakikada bu gole yanıt verdi. Devre bitmek üzereyken Omari Hutchinson'ın 45+2. dakikadaki golüyle Ipswich, soyunma odasına önde girdi.
Liam Delap, 56. dakikada skora tekrar dengeyi getirdi ama Omari Hutchinson, ikinci kez sahneye çıkarak Ipswich'i tekrar öne geçirdi.
Noah Ohio, 87. dakikada 3. kez geriye düşen Hull City'i skora ortak hale getirdi.
MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ
Kalan bölümde Hull City, galibiyet golü için çok büyük bir baskı kurdu ama çabaları sonuçsuz kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Yine ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, 74. dakikada yerini Ohio'ya bıraktı.
HULL CİTY, PLAY-OFF'LARA NASIL YÜKSELİR?
Hull City, bu sonuçla beraber play-off umutlarını son haftaya taşıdı. 70 puanlı Hull City, gelecek hafta Plymouth deplasmanında kazanarak West Bromwich'in Preston maçında mağlup olmasını bekleyecek.
Kazanması halinde 2. sıraya yükselerek Premier Lig yolunda büyük avantaj elde edebilecekken 2 puan bırakan Ipswich, gelecek hafta Coventry deplasmanında kazanarak Leeds'in Southampton maçında puan kaybetmesini umacak.
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