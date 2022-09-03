Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2 golle geçti!
Premier Lig'de Chelsea, kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken 62. dakikada West Ham United, Michail Antonio ile 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için rakip kaleye ataklarını artıran Chelsea, aradığı golü 76. dakikada buldu. Londra temsilcisinde sahneye çıkan Ben Chilwell skora denge getirdi. Karşılaşmada son sözü 88. dakikada Chelsea'den Kai Havertz söyledi ve Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 10 yaptı. West Ham United 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Fulham deplasmanına gidecek. West Ham United sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
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