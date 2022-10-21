Premier Lig'de Leicester City, Leed United'ı 2 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında konuk ettiği Leeds United'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Leeds United'ı konuk etti.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazanarak üç puanı kazandı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMA GİYMEDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında Koch'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Leicester, 35'te Barnes ile farkı ikiye çıkardı. Leeds United, Liecester'dan daha atak bir görüntü çizse de aradığı golü bulamadı ve ev sahibi sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Öte yandan milli oyuncu Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer alamadı.
Bu sonuçla Leicester City, 8 puana yükselerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve 19. sıraya yükseldi. Leeds ise 9 puanda kaldı.
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