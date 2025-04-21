Premier Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu

Premier Lig'de Liverpool deplasmanda Leicester City'yi 1-0 yendi. Leicester City, Southampton'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Premier Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:07

Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ve Liverpool karşılaştı.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Liverpool'da 71. dakikada Conor Bradley'nin yerine oyuna giren Trent Alexander-Arnold, 76. dakikada attığı golle Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Liverpool puanını 79 yaptı. Kırmızılılar gelecek hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Leicester City, 18 puanda kaldı ve Southampton'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu.


Etiketler: #liverpool #Leicester City #küme düşme

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