Premier Lig'de Liverpool zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United'ı Anfield Stadı'nda ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Sadio Mane'nin golüyle galip geldi.
Art arda 7 galibiyete ulaşan Liverpool, 63 puana çıktı ve lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikincilikte yer aldı.
Dört hafta sonra mağlup olan West Ham United ise 45 puanla 5. sırada kaldı.
Öte yandan haftanın tüm karşılaşmaları sırasında taraftarlar ve futbolcular tarafından Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya destek mesajları gönderildi.
İlgili Haberler
- Leicester Premier Lig'de 5 maç sonra kazanmasını bildi!
- Çin Halk Cumhuriyeti'nden İngiltere Premier Lig'e Ukrayna kararı
- Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı!
- Kadirov'un ordusuyla ilgili şok iddia!
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü
- Milli motosikletçinin sıralaması belli oldu
- ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Montrö açıklaması
- Samsung'la ilgili dikkat çeken iddia
- Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru!
- Şampiyonlar Ligi duygulandırdı
- Bakanlıktan ayçiçek yağı açıklaması