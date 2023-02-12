Premier Lig'de Manchester City 3 puana 3 golle ulaştı

Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:54
Premier Lig'de Manchester City 3 puana 3 golle ulaştı
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1 kazanırken goller; 4. dakikada Rodri, 39. dakikada İlkay Gündoğan ve 45+1'de penaltıdan Riyad Mahrez'in ayağından geldi. Aston Villa'nın tek golü ise 61. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Bernardo Silva

CITY'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ARSENAL

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 48'e yükseltirken, Aston Villa 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda lider Arsenal ile karşılaşacak. Aston Villa ise bir sonraki lig maçını tıpkı Manchester City gibi Arsenal ile oynayacak.


Manchester City Aston Villa İngiltere Premier Lig

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