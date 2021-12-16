Premier Lig'de önlemler artıyor, maçlar ertelenmeye devam ediyor
İngiltere Premier Lig'de bir haftada üç maç ertelenmişti. Bugün ve cumartesi oynanması planlanana maçların ertelenmesi ile birlikte Covid-19 sebebiyle bu hafta 5 karşılaşma ertelenmiş oldu.
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Leicester City-Tottenham maçının yanı sıra cumartesi oynanması beklenen Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları kulüplerdeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Böylece, son ertelemelerle birlikte son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu.
Bu vakalardan önce; geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da yine ertelenen karşılaşmalardan bir tanesi olmuştu.
HER GÜN TEST KURALI GELMİŞTİ
Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 Covid-19 vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen Covid-19 salgını nedeniyle her gün Covid-19 testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.
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