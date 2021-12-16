Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı
VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ligdeki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Karagümrük, geride kalan 16 haftada topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.
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