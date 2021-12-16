Farioli'nin yollanmasının ardından Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i getireceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 20:16
Farioli'nin yollanmasının ardından Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Son olarak İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile çalışan Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından 1. önceliğini belirledi.

VOLKAN DEMİREL TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Habere göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde, ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturmuş olacak.


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