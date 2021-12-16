Farioli'nin yollanmasının ardından Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i getireceği iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.
Son olarak İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile çalışan Karagümrük, Farioli ile yolların ayrılmasının ardından 1. önceliğini belirledi.
VOLKAN DEMİREL TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR
Habere göre, uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüştüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Volkan Demirel'in, Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde, ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturmuş olacak.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!