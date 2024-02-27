Premier Lig'de şubat ayı tarihe geçti!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:50

Güncelleme: 27.02.2024 - 14:50

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de şubat ayı, maç başına atılan gol sayısıyla bir ilke sahne oldu.

PREMIER LİG'DE ŞUBAT'TA 158 GOL ATILDI

Opta verilerine göre, Şubat 2024'te 42 Premier Lig maçında 158 gol atıldı; bu, Premier Lig tarihinde bir ayda maç başına en yüksek ortalama gol oldu (maç başına 3,8 gol).

LIVERPOOL GOL SAYISINDA BAŞI ÇEKİYOR

Premier Lig'de 26 hafta sonu itibarıyla en 63 gol ile lider Liverpool en fazla fileleri havalandıran takım konumunda. Kırmızılar'ı 62 gol ile Arsenal takip ediyor.