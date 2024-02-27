Premier Lig'de şubat ayı tarihe geçti!

İngiltere Premier Lig'de şubat ayı tarihe geçti. 42 müsabakanın oynandığı ayda lig tarihindeki en yüksek maç başı gol ortalamasına ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:50
Premier Lig'de şubat ayı tarihe geçti!
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Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de şubat ayı, maç başına atılan gol sayısıyla bir ilke sahne oldu.

PREMIER LİG'DE ŞUBAT'TA 158 GOL ATILDI

Opta verilerine göre, Şubat 2024'te 42 Premier Lig maçında 158 gol atıldı; bu, Premier Lig tarihinde bir ayda maç başına en yüksek ortalama gol oldu (maç başına 3,8 gol).

LIVERPOOL GOL SAYISINDA BAŞI ÇEKİYOR

Premier Lig'de 26 hafta sonu itibarıyla en 63 gol ile lider Liverpool en fazla fileleri havalandıran takım konumunda. Kırmızılar'ı 62 gol ile Arsenal takip ediyor.


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