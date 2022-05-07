Premier Lig'den düşen diğer takım Watford oldu! Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın opsiyonu ne olacak?

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:33

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, 36. hafta maçında Crystal Palace'a deplasmanda 1-0 yenilerek, 22 puanda kaldı.

Watford, böylece küme düşme hattına en yakın takım oldu ve 1 maçı eksik durumda bulunan Leeds United'ın 12 puan gerisine düşerek Premier Lig'e veda etti.

WATFORD, PENALTI GOLÜYLE CRYSTAL PALACE'A YENİLDİ

Premier Lig'e veda eden Watford, Wifred Zaha'nın 31. dakikada penaltıdan bulduğu gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Watford'ta penaltıyı yaptıran Hassane Kamara ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonraki dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 bitti.

OZAN TUFAN'IN OPSİYONU ORTADAN KALKTI

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın durumu da belli oldu. Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibine transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, istenilen performansı sergiyelememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.

İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek zorunlu olarak Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı.