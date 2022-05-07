Premier Lig'den düşen diğer takım Watford oldu! Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın opsiyonu ne olacak?
İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Wolverhampton karşısında 2-0 öne geçti ancak 90+7'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Crystal Palace'a 1-0 yenilen Watford ise küme düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, 36. hafta maçında Crystal Palace'a deplasmanda 1-0 yenilerek, 22 puanda kaldı.
Watford, böylece küme düşme hattına en yakın takım oldu ve 1 maçı eksik durumda bulunan Leeds United'ın 12 puan gerisine düşerek Premier Lig'e veda etti.
WATFORD, PENALTI GOLÜYLE CRYSTAL PALACE'A YENİLDİ
Premier Lig'e veda eden Watford, Wifred Zaha'nın 31. dakikada penaltıdan bulduğu gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Watford'ta penaltıyı yaptıran Hassane Kamara ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonraki dakikalarda iki takımın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 bitti.
OZAN TUFAN'IN OPSİYONU ORTADAN KALKTI
Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın durumu da belli oldu. Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibine transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, istenilen performansı sergiyelememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.
İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek zorunlu olarak Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor
- Özdağ'dan Soylu'ya: Bir gün karşılaşacağız
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı