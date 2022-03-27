Premier Lig'den Victor Moses transferine engel
Rusya Ligi ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı transfer etmek isteyen Burnley'e, Premier Lig yönetiminden onay çıkmadı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, FIFA'nın aldığı kararla; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mevcut futbol sezonunun sonuna kadar bu ülkelerde forma giyen oyunculara istisnai transfer hakkı tanımasından yararlanarak Spartak Moskova forması giyen Victor Moses'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu. Ancak Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig yönetimi bu transfere onay vermedi.
FIFA'nın aldığı karara karşın liglerdeki "bütünlüğü" bozmak istemeyen Premier Lig yönetimi, kulüplerin transfer dönemi kapalıyken Rusya ve Ukrayna'daki oyuncuları transfer etmesini yasakladı.
Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki Victor Moses, bu sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.
Fotoğraf: Victor Moses/Instagram
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