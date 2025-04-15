Premier Lig'e Vitor Pereira damgası: 53 yıl sonra bir ilk!
Wolverhampton'ın teknik direktörü Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşan Wolverhampton'da Vitor Pereira 53 yıl sonra bir ilki başardı.
İngiltere Premier Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken Liverpool şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ligde gelecek hafta alınacak sonuçlara göre Arne Slot'un ekibi şampiyonluğu garantileyebilir. 33. haftada olmasa bile Liverpool'un 34. haftada şampiyonluğunu garantileme şansı bulunuyor. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kümede kalma mücadelesi de devam ederken Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, büyük bir avantaj yakaladı.
Ligin ilk bölümünde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine giden ve Gary O'Neil'la yollarını ayıran Wolverhampton, göreve Vitor Pereira'yı getirmişti.
İlk 3 maçında iki galibiyet alan Pereira, sonrasında 4 maçlık bir yenilgi serisi yaşadı. Arka arkaya alınan yenilgilerin ardından Wolverhampton oynadığı 9 maçta sadece 3 kez puan kaybetti.
KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI
Bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Wolves, topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaştı.
Premier Lig'in 32. haftasında sahasında Tottenham'ı yenen Vitor Pereira'nın ekibi, galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 35 yaparak küme düşme hattıyla puan farkını 14'e çıkardı.
53 YIL SONRA BİR İLK
Vitor Pereira, bu galibiyetle kulüp tarihinde 53 yıl sonra ilki başardı. Wolves, 1972'den sonra İngiltere'nin en üst düzey liginde 4 maçlık seri yakaladı. Pereira aynı zamanda Premier Lig tarihinde Wolverhampton'la bunu başaran ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
Spor Haberleri
- Rumen oyuncu için transfer açıklaması!
- Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
- Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Arjantinli yıldızdan Jose Mourinho itirafı!
- İngiltere'ye Vitor Pereira damgası: 53 yıl sonra bir ilk
- İşte 3 büyüklerin Bankalar Birliği borcu!
- Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!
- Panathinaikos'tan Cedi Osman'a 2 yıllık sözleşme!
- Maç maç yorumladı: Volkan Demirel'den Fenerbahçe tahmini
- Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım çıkışı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak