Preston North End - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 45. haftasında deplasmanda Preston North End ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:44
Preston North End - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Championship'te heyecan sürüyor.

Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, deplasmanda Ryan Thomas Lowe'ın ekibi Preston North End ile karşı karşıya gelecek.

PRESTON NORTH END - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Deepdale Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PRESTON NORTH END - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Allison'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Leicester City ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı 5-0 mağlup etmişti.

Preston North End ise QPR deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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