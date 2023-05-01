Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, dünya 1 numarası Yulihan Luna karşılaşacak

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu maçında İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina'yı yenerek Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:44
Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, dünya 1 numarası Yulihan Luna karşılaşacak
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Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen, saat 19.00'da başlayıp saat 03.00'te sona eren boks gecesinde Seren Ay Çetin turnuvanın son maçında ringe çıktı. Üç Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol boksör Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele eden başarılı boksör, rakibini 10 raunt sonunda hakem puanlarıyla yenmeyi başardı.

WBC Silver Gold kemerini koruyan Çetin, dünyanın bir numarası olmak için önemli bir engeli aşarak Meksikalı dünya 1 numarası Yulihan Luna ile karşılaşmaya hak kazandı.

"MUHTEŞEM BİR GECE OLDU"

Sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, "Rakibimi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ama küstü gitti. Keşke böyle olmasaydı. Hareketi sporcuya yakışmadı ama heyecanına veriyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Göğücü'ye çok teşekkür ediyorum, muhteşem bir gece oldu. En iyi gecelerimden biriydi diyebilirim. Buraya gelen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 'Seren Ay' diye bağıran herkesin sesine sağlık. Çalıştık ve zafer bizim oldu" diye konuştu.

DEPREMZEDELERE 20 BİN DOLAR

Gecenin sonunda Dünya Boks Konseyi (WBC), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere 20 bin dolar bağışladı. WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina, çeki boks promotör Serdar Avcı'ya taktim etti.

Türkiye'de profesyonel boks federasyonunu kuran ve birbirinden önemli şampiyonalara imza atan Serdar Avcı ise WBC yönetimine deprem bölgesine yaptıkları yardım için teşekkür etti.

Avcı, gecede Türkiye'yi temsil eden ve önemli kemerler kazanan sporculara da tebriklerini iletti.


Boksör Dünya Boks Konseyi (WBC) Seren Ay Çetin

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