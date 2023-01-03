Profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti

03 Ocak 2023 Salı, 10:45

Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. 55 yaşındaki efsane ismin talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

Ken Block

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.