Profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti
Profesyonel ralli pilotu ve motor sporları efsaneleri arasında gösterilen Ken Block, geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.
Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. 55 yaşındaki efsane ismin talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.
Ken Block
Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.
Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı