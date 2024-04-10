PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
PSG - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.
Barcelona ise sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup etmişti.
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