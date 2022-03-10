PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid-PSG maçından sonra hakem odasını bastı
Paris Saint-Germain (PSG) Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid maçının ardından hakem odasına zorla girerek tartışma yaşadığı ve UEFA tarafından ciddi bir ceza almakla karşı karşıya olduğu aktarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid'e 3-1'lik skorla yenilerek turnuvanın dışında kalan Paris Saint-Germain'de (PSG) başkan Nasser Al-Khelaifi karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki gösterdi.
Başkan Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo'nun oldukça agresif olduğu ve hakem odasına zorla girmeye çalıştıkları belirtildi.
Maç sonunda Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.
Khelaifi'nin birkaç görevli tarafından hakem odasından zorla alındığı ve yaşanan kargaşada tehditler savurduğu ifade edildi.
Konunun gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği kaydedilirken Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.
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