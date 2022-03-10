Real Madrid, PSG'yi yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, PSG'yi konuk etti.
İlk maçı 1-0 kaybeden İspanyol ekibi, Fransız temsilcisi karşısında 39. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Karim Benzema sahneye çıktı ve 61, 76 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid çeyrek finale adını yazdırdı.
Öte yandan gecenin diğer maçında Manchester City, ilk karşılaşmada 5-0 yendiği Sporting ile golsüz berabere kalarak çeyrek finale yükselen bir diğer ekip oldu.
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