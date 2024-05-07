PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:15
PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, Almanya'da oynanan ilk maçta PSG'yi 1-0 mağlup etmişti.


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