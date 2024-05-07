PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, Almanya'da oynanan ilk maçta PSG'yi 1-0 mağlup etmişti.
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