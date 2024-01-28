PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:38
PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta Lens deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Brest ise kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 2-0 mağlup etmişti.


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