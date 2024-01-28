PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta Lens deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Brest ise kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 2-0 mağlup etmişti.
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