PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG ve Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 14:55
PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi H Grubu 1. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu maçta güçlü Fransız ekibi PSG, sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak.

PSG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Juventus maçı 6 Eylül Salı günü (bu akşam) saat 22:00'de başlayacak.

PSG - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Juventus arasındaki zorlu mücadele Exxen'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar. 

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic


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