PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG ve Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. PSG - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 1. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu maçta güçlü Fransız ekibi PSG, sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak.
PSG - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG Juventus maçı 6 Eylül Salı günü (bu akşam) saat 22:00'de başlayacak.
PSG - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG ile Juventus arasındaki zorlu mücadele Exxen'den canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.
Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic
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