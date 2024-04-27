PSG - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:05
PSG - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

PSG - LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta Lorient deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

Le Havre ise sahasında ağırladığı Metz'e 1-0 mağlup olmuştu. 


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