PSG - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.
PSG - LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta Lorient deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Le Havre ise sahasında ağırladığı Metz'e 1-0 mağlup olmuştu.
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