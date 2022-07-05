PSG, Mauricio Pochettino ile yolları ayırdı
Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli hoca Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi.
Fransız ekibinde şok bir ayrılık yaşandı.
PSG, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini duyurdu.
Pochettino'nun ayrılığının ardından takımın başına 2020 yılında Lille'i şampiyonluğa ulaştıran Christophe Galtier'nin getirilmesi bekleniyor.
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