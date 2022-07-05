PSG, Mauricio Pochettino ile yolları ayırdı

Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli hoca Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 13:53
PSG, Mauricio Pochettino ile yolları ayırdı
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Fransız ekibinde şok bir ayrılık yaşandı.

PSG, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Pochettino'nun ayrılığının ardından takımın başına 2020 yılında Lille'i şampiyonluğa ulaştıran Christophe Galtier'nin getirilmesi bekleniyor.


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