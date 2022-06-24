PSG'nin Attila Szalai ile ilgilendiği iddiası

24 Haziran 2022 Cuma, 10:14

Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min-jae’nin geleceği merakla bekleniyor. Yönetim, bu ikiliden birini, iyi bir transfer bütçesi oluşturmak için satmayı planlıyor. İkilinin adı birçok takımla anılırken Szalai’yi için devreye giren son ekibin PSG olduğu öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Fransız ekibi savunmasını güçlendirmek için Inter kulübü ile Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Ancak Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.

YÜKSEK POTANSİYELLİ

Kimpembe için Premier Lig takımlarının yanı sıra Real Madrid'in devrede olduğu ileri sürüldü. Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderecek. Geçen sezon Galatasaray ’da Burak Elmas’ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG’de göreve başlayan Luis Campos’un, Kimpembe’nin alternatifi olarak Attila Szalai’yi belirlediği ileri sürüldü. Campos’un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai’nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performansların önemli etken olduğu kaydedildi.

LUGANO'YU TRANSFER ETMİŞTİ

PSG’nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak.

Fransız devi, 2011 yılında da sarı-lacivertlilerin defanstaki en önemli ismi olan Diego Lugano’yu 3 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.