Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün'den Nicolo Zaniolo yanıtı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:40

Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün, İtalyan basınına konuştu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ile röportaj yapan Ergün, Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Nicolo Zaniolo

Sarı-kırmızılı yönetici, İtalyan oyuncunun Türkiye'deki etkisine ilişkin, "Zaniolo şubat ayının ortasında geldi. Bu durum onun için kolay olmadı çünkü takım çok fazla maç oynuyordu. Genç bir futbolcu fakat çok çalıştı" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Di Marzio, Zaniolo'nun Fenerbahçe derbisinde iki gol attığına değinirken Ergün, "Önceki maçta kırmızı kart cezalısıydı. Derbiye iyi hazırlandı ve çok iyi bir maç çıkardı" diye konuştu.

Zaniolo'nun gelecek sezonda sarı-kırmızılı takımın formasını giyip giymeyeceği sorulan Ergün, "Elbette, o bizim takımın oyuncularından biri. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme aşamasından geçerek gruplarda mücadele etmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan Nicolo Zaniolo, 11 kez giydiği Galatasaray forması ile 5 gol ve 1 asist kaydetti.