PSG - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
PSG - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven haken Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Exxen Tv ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
PSG, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 4-1 mağlup olmuştu.
Milan ise Borussia Dortmund deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı.
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