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PSG - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:14
PSG - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

PSG - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven haken Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Exxen Tv ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

PSG, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'a 4-1 mağlup olmuştu.

Milan ise Borussia Dortmund deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı.


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