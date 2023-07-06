PSG, Milan Skriniar'ı transfer etti
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.
PSG, Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2017 yılından bu yana Inter ile tüm kulvarlarda 246 maça çıkan ve 11 gol atan Skriniar, bir kez Serie A, ikişer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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