PSG, Milan Skriniar'ı transfer etti

PSG, Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Inter ile tüm kulvarlarda 246 maça çıkan ve 11 gol atan Skriniar, bir kez Serie A, ikişer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.