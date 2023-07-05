PSG'de Christophe Galtier dönemi sona erdi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Gerrmain, Fransız teknik direktör Christophe Galtier ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'de beklenen ayrılık yaşandı.
Christophe Galtier
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Christophe Galtier ile karşılıklı olarak yollar ayrıldığı belirtildi. Galtier, geçen sezonun başında PSG'yi çalıştırmaya başlamıştı.
YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY LUIS ENRIQUE
Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galtier'nin yerine İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor.
Luis Enrique
Enrique, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
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