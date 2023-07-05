PSG'de Christophe Galtier dönemi sona erdi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:30

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:30

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'de beklenen ayrılık yaşandı.

Christophe Galtier

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Christophe Galtier ile karşılıklı olarak yollar ayrıldığı belirtildi. Galtier, geçen sezonun başında PSG'yi çalıştırmaya başlamıştı.

YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY LUIS ENRIQUE

Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galtier'nin yerine İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor.

Luis Enrique

Enrique, son olarak İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.