PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı!
Fransa Ligue 1 2. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier'i 6-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 2. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG, 6-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4 ve 53. dakikadalarda Barcola, 24. dakikada Marco Asensio, 58. dakikada Achraf Hakimi, 60. dakikada Zaire-Emery ve 82. dakikada Kang-In Lee kaydetti.
PSG'nin Benfica'dan 60 Milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Neves, 113 dakikada (2 maç) 4 asist yaptı.
Geçtiğimiz hafta da Le Havre'yi 4-1 mağlup eden Luis Henrique'nin öğrencileri ilk 2 haftada rakiplerinin kalesine 10 gol gönderdi ve sadece 1 gol yedi.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lille deplasmanına gidecek. Montpellier ise Nantes ile oynayacak.
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