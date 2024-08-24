PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı!

Fransa Ligue 1 2. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier'i 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 09:36
PSG, Montpellier'e gol oldu yağdı!
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Fransa Ligue 1 2. hafta maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG, 6-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4 ve 53. dakikadalarda Barcola, 24. dakikada Marco Asensio, 58. dakikada Achraf Hakimi, 60. dakikada Zaire-Emery ve 82. dakikada Kang-In Lee kaydetti.

PSG'nin Benfica'dan 60 Milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Neves, 113 dakikada (2 maç) 4 asist yaptı.

Geçtiğimiz hafta da Le Havre'yi 4-1 mağlup eden Luis Henrique'nin öğrencileri ilk 2 haftada rakiplerinin kalesine 10 gol gönderdi ve sadece 1 gol yedi.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lille deplasmanına gidecek. Montpellier ise Nantes ile oynayacak.


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