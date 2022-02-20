PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci yenilgisini aldı
Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Nantes deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes’a 3-1 yenildi.
Ligue 1’in 25. hafta karşılaşmasında sahasında PSG’yi ağırlayan Nantes, golü erken buldu.
Ev sahibi takım, 3. dakikada Randal Kolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Merlin’in 15. dakikada ve Blas’in 45+5. dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3’e çıktı.
PSG’li futbolcular soyunma odasına 3-0 geriye düşerek gitti.
Karşılaşmasının 46. dakikasında başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
Neymar'ın 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.
Karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcılığından birini Türk asıllı Hüseyin Ocak üstlendi.
Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol görerek ikinci mağlubiyetini aldı.
PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.
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