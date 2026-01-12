PSG'nin istediği bonservis belli oldu... Galatasaray'dan Fabian Ruiz hamlesi!

Orta sahasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Fransa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz için resmi girişimlere başladı.

PSG, Fabian Ruiz’e sözleşme yenileme sözü vermesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadı.

Bu belirsizliği fırsata çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sezon sonunda devreye girecek özel çıkış maddesini de hesaba katarak transferde somut adım attı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

HT Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle masaya oturarak İspanyol orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Galatasaray cephesi, Fabian Ruiz’i önce kiralık olarak kadroya katmayı ve sezon sonunda performansına göre satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

30 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ

Ancak PSG’nin bu teklife yaklaşımı oldukça net oldu. Fransız temsilcisinin, sezon sonunda aktif hale gelecek 30 milyon Euro’luk çıkış maddesinin peşin olarak ödenmesini talep ettiği öğrenildi.

Bu talep sonrası görüşmelerin kolay ilerlemediği, taraflar arasında ödeme planı ve transfer formülü üzerine pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

Diğer yandan Galatasaray’ın PSG’yi ikna etmesi halinde dahi esas ikna edilmesi gereken isim Fabian Ruiz.