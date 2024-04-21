PSG - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında kendi sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
PSG - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Clermont ile 1-1 berabere kalmıştı.
Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Brest'i 4-3 mağlup etmişti.
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