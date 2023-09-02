PSG, Randal Kolo-Muani'yi kadrosuna kattı

Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:10
PSG, Randal Kolo-Muani'yi kadrosuna kattı
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Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo-Muani'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Paris Saint-Germain, Randal Kolo-Muani transferi için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon Euro bonservis artı 15 milyon euro bonus ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 23 gol 17 asist kaydeden Randal Kolo Muani, bu sezon için şu ana kadar çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.


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Randal Kolo Muani psg transfer

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